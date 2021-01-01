وائل جمعة منتقدًا موسيماني: يفتقد الشجاعة الهجومية وعليه أن يعود لصوابه

الأهلي خسر أمام سيمبا في تنزانيا

انتقد وائل جمعة؛ مدافع الأهلي المصري الأسبق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني الحالي للفريق، محملًا إياه مسؤولية الهزيمة أمام سيمبا التنزاني.

المارد الأحمر تلقى الهزيمة اليوم الثلاثاء، أمام الفريق التنزاني بهدف نظيف، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، في مباراة قدمت بها كتيبة الجنوب إفريقي أداءً متواضعًا.

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وقال جمعة، خلال تصريحاته بالاستوديو التحليلي للمباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس": "موسيماني لم يجد التعامل مع المباراة بالشكل المناسب، الهزيمة مسؤوليته، أجرى تغييرات خاطئة وتأخر في التبديلات، بخلاف أنه يفتقد الشجاعة الهجومية في مثل هذه المباريات".

وأضاف: "الأهلي لا يعاني من الإجهاد كما يردد البعض، فقط محمد هاني وبدر بانون وحمدي فتحي من يعانون من الإجهاد، لكن البقية بحالة جيدة، والدليل أن الفريق كان يضغط في منطقة الخصم بعد الدقيقة 80 بحثًا عن هدف التعادل، لذلك الهزيمة لم تكن بسبب الإجهاد، والتراجع الدفاعي الذي شاهدنا به الفريق اليوم لا مبرر له".

الصخرة تابع: "موسيماني بدأ المباراة بتشكيل خاطئ، ومن هنا أضاع المباراة على الفريق، 90 دقيقة تُلعب بتشكيل غير صحيح، لكن ربما هو درس في بداية المشوار كي يعود موسيماني واللاعبون إلى صوابهم بعد فرحة الفوز ببرونزية كأس العالم".

واختتم: "الآن على موسيماني أن يستعد جيدًا للمباراة المقبلة أمام فيتا كلوب، المجموعة ليست سهلة على الإطلاق، وزادت صعوبتها بعد خسارة المريخ السوداني على أرضه".

يذكر أن بهذه الهزيمة تجمد رصيد الشياطين الحمر عند ثلاث نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، متأخرين بفارق الأهداف عن فيتا كلوب صاحب الوصافة، فيما يتصدر سيمبا المجموعة بست نقاط، وأخيرًا يأتي المريخ دون أي نقاط.