الأهلي معلقًا عن صفقة إليكي: يتبقى لنا صفقة سنعلن عنها بعد إتمامها

هل يضم الأهلي المهاجم النيجيري إليكي؟

رفض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، التعليق على اقتراب ناديه من التعاقد مع المهاجم النيجيري بليسنج إليكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

بعض التقارير أكدت على أن الأهلي يقترب من إتمام صفقة إليكي خلال فترة الأيام المقبلة، ليكون ثاني الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات تليفزيونية: "السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق، حدد لنا صفقتين، أتممنا الأولى بضم محمود كهربا، ونسعى لإتمام الثانية".

وبعد سؤاله عن صفقة النيجري بليسنج إليكي، رفض عبد الحفيظ الرد، حيث قال: "لا أتحدث عن شخص بعينه، وحددنا ما نريده بين 3 أو 4 لاعبين، وسيتم الإعلان بشكل رسمي بعد إتمام الصفقة".

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ومن المقرر أن يقوم الأهلي باستبدال لاعبين فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية في القائمة المحلية، ويتبقى له 3 مقاعد في القائمة الإفريقية، بعد قيد سعد سمير مؤخرًا.

وتضم قائمة الأهلي 5 لاعبين أجانب حاليًا وهم: "المغربي وليد أزارو، المالي أليو ديانج، التونسي علي معلول، النيجيري جونيور أجايي، والأنجولي جيرالدو".

فايلر طلب التعاقد مع بليسنج إليكي صاحب الـ23 عامًا، لاعب فريق لوزيرن السويسري، حيث لعب تحت قيادة مدرب الأهلي، خلال فترة توليه تدريب الفريق السويسري.