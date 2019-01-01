بعد ضم بلايلي واقتراب ليما.. كيف يلعب الأهلي في الموسم الحالي؟

الأهلي يسعى لتدعيم صفوفه في أخر أيام سوق الانتقالات

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن النادي الأهلي السعودي، برئاسة أحمد الصائغ، عن التعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي، بعقد لمدة 3 سنوات مقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نجم الترجي قد دخل دائرة اهتمامات أكثر من نادي سعودي على رأسهم النصر، قبل أن يخطفه الراقي في صفقة مدوية عصر اليوم.

وبذلك دعم الأخضر صفوفه بصفقة مميزة على غرار الجزائري الدولي بعد أن تألق مؤخرًا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.

وكشفت تقارير صحفية، أن الأهلي انهى اتفاق مع لوكاس ليما لاعب نانت الفرنسي لتدعيم الجبهة اليسرى في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

وبالنظر إلى تشكيل الراقي في الموسم الجديد نجد أن سد حاجته في المراكز التي تحتاج إلى تدعيمات خاصًة الظهير الأيسر في حالة اتمام صفقة ليما بنجاح.

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وسيكون التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: أسامة المولد – هوساوي – زوكانوفيتش – لوكاس ليما

الوسط: سوزا – ساريتش

أجنحة: عبدالفتاح عسيري – يوسف البلايلي

الهجوم: عمر السومة - دجانيني تفاريس "متأخر قليلًا خلف عمر السومة"