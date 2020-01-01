الأهلي يوضح سبب خروج وليد سليمان من تشكيل لقاء بلاتينيوم

فايلر اضطر لسحب اللاعب قبل دقائق قليلة من المباراة

أجرى السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي المصري، تغييرًا اضطراريًا قبل دقائق قليلة من مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي، بخروج وليد سليمان.

فايلر كان قد دفع بسليمان أساسيًا في التشكيل، لكن الإصابة جعلته يخرج من الحسابات، وتم الدفع بمحمد مجدي "أفشة" بدلًا منه.

وأوضح الموقع الرسمي للقلعة الحمراء أن اللاعب اشتكى من آلام في عضلة السمانة، مما جعله غير قادرًا على خوض المباراة.

اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم أصحاب الأرض أولًا في الدقيقة 20 وسط تمركز دفاعي خاطئ من لاعبي المارد الأحمر إلا أنه مع بداية الشوط الثاني تمكن مروان محسن من إحراز هدف التعادل. (طالع تقرير المباراة)

وخسر الأهلي في هذا اللقاء أيضًا أليو ديانج؛ لاعب الوسط، حيث أصيب هو الآخر في الشوط الثاني، ليخرج وينزل محمود متولي بدلًا منه.

التعادل منح الشياطين الحمر صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا بسبع نقاط، في انتظار مواجهة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، صاحبي الست نقاط، والتي تقام بعد قليل، أما بلاتينيوم فحصد بتعادله أمام الأحمر أول نقطة له في مشواره، إذ تلقى ثلاث هزائم في المباريات الماضية، ليأتي في المركز الأخير.