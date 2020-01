فيديو - هدف مروان محسن ضمن الأفضل بالجولة الرابعة من دوري الأبطال

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" هدف مروان محسن؛ مهاجم الأهلي المصري، ليكون من ضمن الأفضل بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مروان سجل هدف التعادل للشياطين الحمر في مرمى بلاتينيوم الزيمبابوي، ليعود فريقه بتعادل صعب بعدما قدم أداءً سيئًا.

وجاء من ضمن الأفضل هدف جاكسون موليكا؛ لاعب مازيمبي الكونغولي، في مرمى أول أغسطس الأنجولي، في المباراة التي انتهت لصالح الفريق الكونغولي بثنائية مقابل هدف وحيد.

أما الهدف الثالث فهو ما أحرز داني؛ لاعب أول أغسطس في مرمى الوداد المغربي، بالمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

