فحص طبي لمحمود وحيد بعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا

مباراة قوية تنتظر الأهلي أمام الفريق القادم من زيمبابوي

قرر الجهاز الطبي للنادي الأهلي إخضاع ظهير أيسر الفريق "محمود وحيد" لفحص طبي عقب مباراة الليلة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان وحيد قد غاب عن مران الفريق الجماعي يوم أمس استعدادًا لمباراة استاد السلام الليلة، وذلك بعد شكواه من آلام عضلية.

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وفضل الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر استبعاد لاعب مصر المقاصة السابق من قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم خوفًا من تفاقم الإصابة.

وينتظر فايلر التقرير الطبي الذي سيُقدم له من الجهاز الطبي للاطمئنان على حالة وحيد، إذ سيحسم الفحص الطبي المقرر مساء اليوم موعد عودة اللاعب للتدريبات الجماعية.

ويُعاني الأهلي من غياب الثلاثي رمضان صبحي ومحمد محمود وحمدي فتحي عن صفوفه للإصابة.

من جانب آخر، يعقد المدرب السويسري محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين مساء اليوم قبل التحرك إلى استاد السلام لمواجهة الضيف القادم من زيمبابوي، وستصل حافلة الأهلي ملعب المباراة قبل ساعة ونصف من موعد اللقاء.