الجمهور يرغم إدارة الأهلي على التراجع عن التعاقد مع جورجينيو

البحث لا يزال جاريًا والمحمدي مستمر في منصبه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عاد مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة أحمد الصائغ، إلى نقطة الصفر من جديد في ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد للفريق، بعد إيقاف المفاوضات مع البرازيلي جورجينيو.

الراقي كان قد أقال مدربه الكرواتي برانكو، عقب الهزيمة أمام الوحدة في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويتولى المدرب الوطني صالح المحمدي قيادة الفريق فنيًا حاليًا مؤقتًا، وخلال ثلاث مباريات، حقق الفوز في اثنين منها وتعادل في واحدة.

الصائغ: أعد جمهور الأهلي بأن القادم أجمل

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" فإن إدارة الصائغ تراجعت عن التعاقد مع جورجينيو، نظرًا للسخط الجماهيري الكبيرة فور انتشار الخبر، إثر السيرة الذاتية المتواضعة للمدرب، ورغبتهم في التعاقد مع اسم كبير.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن الأهلي أغلق تمامًا ملف المدرب البرازيلي، وبدأ مسؤولوه في دراسة عدد من الملفات التدريبات من جديد لاختيار الأنسب منها، على أن يستمر المحمدي في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، لحين التعاقد مع مدرب آخر.

يذكر أن جورجينيو سبق له العمل في منطقة الخليج في عام 2014، عندما قاد الوصل الإماراتي، لكنه لم يستمر سوى سبع مباريات فقط، فاز في اثنين منها وتعادل في مثلهما، وخسر ثلاثة لقاءات.