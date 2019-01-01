ملف المدرب الجديد للأهلي "محلك سر"

يبدو أن المحمدي مستمر طويلًا مع الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم يطرأ أي جديد على ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للأهلي السعودي خلال الفترة الماضية، ولم يتم مناقشته من قبل مجلس الإدارة برئاسة أحمد الصائغ، ومنصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة.

الراقي كان قد أقال الكرواتي برانكو؛ المدير الفني، عقب تلقي الهزيمة أمام الوحدة بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويتولى المدرب الوطني صالح المحمدي المسؤولية الفنية للفريق حاليًا ولفترة مؤقتة، لم يعلن الأهلي عن مدتها، لكنها ربما تطول حتى نهاية الدور الأول من الموسم الحالي أو نهايته بأكمله.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" فإن الخلاف مستمر بين الصائغ وبن مشعل، وهو ما تسبب في عدم فتح ملف التعاقد مع جهاز فني جديد حتى الآن.

الخلاف بين الثنائي بدأه بن مشعل بإلقاء التهم على رئيس النادي بالتقصير وعدم تحمل المسؤولية، وهو ما دفع الأخير للرد عبر شاشات القنوات الفضائية، وكانت شرارة الأزمة إقالة برانكو، والتي عارضها الصائغ، لعدم توفر سيولة مالية في النادي لدفع الشرط الجزائي للمدرب.

منصور بن مشعل وأحمد الصائغ - صدام مُتوقع وحل مبكر

يذكر أن الراقي تحت قيادة المحمدي حقق الفوز أمام الفتح 2-0، وتعادل أمام النصر 0-0 في الجولتين الرابعة والخامسة بالدوري السعودي.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط، جمعها من انتصارين وتعادلين وهزيمة وحيدة.