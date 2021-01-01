مؤتمر الشناوي: نعد الجماهير بالبرونزية والأمن لم يمنع الشحات وكهربا مما فعلانه

حارس الأهلي: تركيزنا فقط على الفوز أمام بالميراس

وعد محمد الشناوي؛ قائد وحارس مرمى الأهلي المصري، جماهير ناديه بحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية قطر 2020، مؤكدًا أن الفريق لا يفكر سوى في الفوز أمام بالميراس البرازيلي.

المارد الأحمر يستعد لملاقاة بالميراس؛ بطل كأس ليبرتادوريس، غدًا الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بالمونديال.

اقرأ أيضًا | "الأهلي يشبه بايرن ميونخ" .. هل استحق الأمر كل هذه السخرية؟!

وقال الشناوي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا نفكر سوى في الفوز بالغد، أمامنا تحدٍ صعب للغاية، لكننا قادرين على التعامل معه، اللاعبون لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز، بعدما أغلقنا صفحة بايرن ميونخ".

وأضاف: "نريد إسعاد جماهيرنا الذي يساندوننا منذ أول يوم لنا بالدوحة، ويعطوننا الأمل، نعدهم بحصد الميدالية البرونزية، هذا ما نفكر به، أي لاعب بالملعب سيخرج أفضل ما عنده".

وعن إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات من قبل الاتحاد الدولي "فيفا"، علق قائد الشياطين الحمر: "هما قاما بعمل عفوي، كان هناك أمن ومن الممكن أن يمنعهما ولم يفعل، لكن في الأخير حدث ما حدث، وعلينا التعامل مع الموقف".

وأضاف: "بالتأكيد الشحات وكهربا مهمين بالنسبة لنا، لكننا 23 لاعبًا والجميع واحد لا فوارق، من سيشارك سيفعل دوره وأكثر، الجميع على قدر المسؤولية، وسننفذ تعليمات المدرب، نجهز للمباريات بشكل جيد للغاية، وتركيز فقط منصب على احتلال المركز الثالث".

المارد الأحمر حقق الفوز في مباراته الأولى بالمونديال أمام الدحيل؛ بطل الدوري القطري، ثم تلقى الهزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني؛ بطل دوري أبطال أوروبا، في نصف النهائي، ليلعب حاليًا على المركز الثالث منافسًا بالميراس.