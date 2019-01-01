رئيس ضمك يستفسر عن إمكانية ضم السومة

على خلفية الأزمة الحالية بين السومة وإدارة الأهلي

حاول صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك السعودي، حول إمكانية التعاقد مع عمر السومة لاعب الأهلي، لينضم لصفوف فريقه هذا الصيف.

إحدى الصحف السعودية نشرت تقريراً حول رغبة المهاجم السوري في الرحيل عن الأهلي، بعد الأزمة الأخيرة بينه ومدرب الفريق.

وهو ما أثار اهتمام أو نخاع، حيث كتب على حسابه بموقع "تويتر":"سؤال عابر، هل السومة متاح".

أزمة السومة تفاقمت بعد مشاركته أمام الهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بالذهاب، وغيابه عن التشكيل الأساسي للعودة، ليتوجه بطلب لإدارة النادي يطلب فيه الرحيل.

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وأكد صاحب الـ29 عاماً للأهلي تلقيه عرضاً من أحد الأندية الخليجية، ليدخل ضمك في الخط، باعتباره أحد أشنط الأندية في سوق الانتقالات بتعاقد مع 19 لاعباً.

وكان ضمك قد تأهل للمرة الأولى لدوري المحترفين الموسم الماضي، ويستعد لملاقاة النصر حامل اللقب بافتتاح النسخة الجديدة.