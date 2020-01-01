سعيد المولد: جروس كلفني بأدوار هجومية وكنت أتمنى التسجيل

لاعب الراقي يرى أن فريقه استحق التأهل على حساب الوحدة

يرى سعيد المولد؛ ظهير الأهلي السعودي، أن فريقه كان الأميز خلال مواجهة الوحدة، موضحًا أنه أدى بعض الأدوار الهجومية في مباراة الليلة.

الراقي حقق الفوز أمام الوحدة بثنائية مقابل هدف وحيد، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

هدف الوحدة الوحيد سجله عبد الله الزوري، لكن تقدم للفريق الجداوي عمر السومة "ضربة جزاء" وماركو مارين.

رقم رائع لظهير النصر "سلطان الغنام" في السعودية هذا الموسم

وقال المولد، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "في مثل هذه المباريات لا يكون المستوى الجيد مطلوبًا، الأهم هي النتيجة والتأهل، والحمد لله، الله أكرمنا، وكنا الأخطر والأميز واستحقينا الفوز، أهنئ الجمهور الذي حضر لمساندتنا، وحظ موفق للوحدة".

وعن دوره الهجومي في مباراة الليلة: "ظروف المباراة دفعت جروس لتوظيفي بطريقة هجومية، الحمد لله تمكنت من الوصول للمرمى، لكن الله لم يرد أن أسجل".

وبسؤاله عن الطفرة التي أحدثها المدرب السويسري كريستيان جروس في الفريق: "جروس عندما عاد تحدث معنا أن المجموعة التي حقق نجاحات معها من قبل تغيرت بنسبة 50%ـ وأنه سيبدأ من جديد معنا، ويعطي فرصة للجميع، ومن المؤكد أنه يختار الأفضل للفريق".

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي في نصف النهائي، النصر، حيث تقام المباراة في جدة في 15 من مارس المقبل.