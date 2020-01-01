الزويهري: ما حدث بالأهلي مُحزن وتمنيت ضم لاعب الهلال

رئيس الأهلي الأسبق يتحدث عن إمكانية عودته لرئاسة الراقي

يرى مساعد الزويهري؛ الرئيس الأسبق لنادي أهلي جدة السعودي، أن الفترة المقبلة ستكون بمثابة فترة الحصاد للراقي، على الرغم من حزنه مما حدث بالنادي خلال الفترة الماضية.

صاحب الـ45 عامًا تولى رئاسة النادي الجداوي في عام 2016، لكنه تقدم باستقالته في أغسطس من العام نفسه، لظروف شخصية.

وعلى الرغم من رئاسة النادي لفترة قصيرة إلا أنه تمكن خلالها في حصد ثلاث بطولات؛ الدوري المحلي، كأس الملك وكأس السوبر المحلي.

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وقال الزويهري، خلال لقائه مع المعلق الإماراتي عامر عبد الله: "ما يحدث بالأهلي محزن لجمهوره ورجالاته، الراقي بطل وعنده نجوم، لكن تفاصيل بسيطة أبعدته خلال الفترة الماضية عن البطولات، إلا أنني أرى أن الفترة المقبلة فترة حصاد ودعم للإدارة حتى يتحقق ما نطمح له نحن والجمهور".

وأضاف عن مقاطعة الجمهور للمباريات هذا الموسم: "عتاب الجمهور هو عتاب محب، وحضورهم يأتي عن حب، حضورهم كان ولا يزال وسيظل المحفز الأكبر للفريق، وبدعمهم للإدارة وبحضورهم سنحقق الطموح الذي سيسعدنا جميعًا".



عن إمكانية عودته مجددًا لرئاسة النادي، علق: "هي فخر وخدمة الكيان شرف عظيم، لكن الموافقة من عدمها مرتبطة بالظروف، وإذا سمحت لي الظروف بالعودة سأتي بكل حرص".

وبخصوص أقرب لاعب له في فترة رئاسته: "أقرب لاعب لي هو من يرتدي شعار الأهلي، لكن في عام 2016 تيسير الجاسم هو الأقرب لي، كان قائدًا ويحفز اللاعبين، ويستحق الإشادة".

وبسؤاله عن لاعب تمنى التعاقد معه خلال فترة رئاسته: "تمنيت التعاقد مع سلمان الفرج؛ لاعب الهلال، وأنا من أشد المعجبين به".

واختتم بالكشف عن أسوأ قرار وأفضل قرار اتخذه: "استقالتي من النادي، كانت لظروف شخصية، وكان هو الأسوأ لي لمحبتي للنادي، أما أفضل قرار فهو عدم الانصياع وراء فكرة إقالة المدرب جروس بعد التعثر، لأن التوقيت كان حاسمًا وأنا كنت متأكدًا أن استمراره هو الأفضل".