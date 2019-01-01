صورة | تيفو جمهور الأهلي في كلاسيكو الهلال - رسالة دعم لبرانكو

الكلاسيكو أول مباراة رسمية يقود بها الكرواتي الراقي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

بدأ جمهور الأهلي والهلال السعوديين في التوافد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة"، استعدادًا لمواجهة الفريقين، ضمن ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة السابعة و40 دقيقة بتوقيت المملكة، ومن المنتظر أن تشهد مدرجات مكتملة بعد نفاد التذاكر أمس الإثنين.

برانكو: لدينا بعض المشاكل، لكننا سنقاتل للفوز على الهلال

وقامت رابطة مشجعي الراقي في تنظيم التيفو الخاص بها، والذي يحمل صورة الكرواتي برانكو؛ المدير الفني للفريق، مع عبارة "نثق بك".

ويعد كلاسيكو الليلة هو أول مباراة رسمية يقود بها الكرواتي الأهلي بعد التعاقد معه في يونيو الماضي، وخلال هذه الفترة خاض معه مباريات ودية فقط خلال معسكر الإعداد الخارجي.

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في 13 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود.

ويحتاج جمهور الراقي لضبط النفس خلال لقاء الليلة، بعدما حذره الاتحاد الآسيوي من منعه من حضور مباريات الفريق حال تأهله للدور المقبل.