جوميس: أهدر فرص كثيرة.. عليّ أن أعمل بجد أكثر

الفرنسي أحرز هدفًا في كلاسيكو الأهلي، لكنه يلوم نفسه

لام الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، نفسه على إهدار الفرص الكثيرة في المباريات، وإن كان يؤكد أن فوز فريقه أمام الأهلي ليلة أمس الثلاثاء، هو الأهم بالنسبة له.

الزعيم حقق الفوز أمام الراقي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من الدوري المحلي.

سجل الثلاثية سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميس وعلي آل بليهي، بينما أحرز هدف الفريق الجداوي الوحيد السوري عمر السومة.

وقال جوميس، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية" عقب المباراة: "الأهم هو فوز الهلال، أضعت كثير الفرص، لا بد أن أبذل مجهودًا أكبر، الأهم الآن حصد الهلال الثلاث نقاط".

وأضاف: "الأهلي فريق قوي، كانت مباراة مميزة، وأشكر ياسر المسيليم؛ حارس الراقي، فقد قدم مباراة جيدة".

الفرنسي اختتم: "أبحث عن التتويج البطولات مع الهلال دائمًا، وسنواصل العمل والانتصارات".

الفوز رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 27 في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الصدارة، ولا يزال له مباراة مؤجلة، أما الراقي فيحتل المركز الرابع وتجمد رصيده عند 23 نقطة.