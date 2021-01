رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل: لا يوجد ركلة جزاء للهلال أمام الأهلي

حسم فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم الجدل المثار منذ نهاية مباراة الأهلي و الهلال مساء أمس ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي حول قرار الحكم ماجد الشمراني بشأن الاحتكاك بين صالح الشهري وليوبومير فيسا عند الدقيقة الـ93.

مباراة ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة انتهت بالتعادل السلبي بين الطرفين، لكنها شهدت حالة تحكيمية أثارت غضب مسؤولي الهلال وجماهيرهم، إذ رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح مهاجم الفريق "صالح الشهري" وقد أصر على قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

العديد من الحكام طرحوا رأيهم في اللقطة، بعضهم رأى أن الحكم أخطأ وكان يجب أن يمنح الهلال ركلة جزاء ، فيما البعض الآخر دعم قرار الحكم السعودي وأثنى عليه كثيرًا .

الحكم السوري السابق جمال الشريف أكد عدم وجود ركلة جزاء للهلال، وصباح اليوم أكد تريساكو هذا الأمر عبر حسابه الرسمي على تويتر.

إذ كتب مفسرًا الحالة "منح ركلة جزاء لفريق ما يُعد العقاب الأكبر في كرة القدم، إذ يمنح المنافس أفضلية كبيرة للتقدم بالنتيجة، لذا لابد أن يكون الحكم واثقًا 100% قبل اتخاذ مثل هذا القرار".

أضاف "الحالة ليست واضحة تمامًا. نستطيع أن نلحظ عند مشاهدة اللقطة أن اللاعبين ارتكبا خطأ، المدافع حاول لعب الكرة وركل قدم المهاجم بشيء من اللامبالاة، فيما المهاجم لم يحاول لعب الكرة وبحث فقط عن الاحتكاك مع المدافع، وقد دفعه وأعاق وصول قدمه للكرة بشكل خطير، وبعدها سقط على الأرض".

Therefore, not only in my opinion but also other top FIFA and AFC instructors consulted, the best decision here is “play on” (no penalty).