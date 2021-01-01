هل هناك ركلة جزاء للهلال أمام الأهلي؟ جمال الشريف يحسم الأمر

مباراة الأهلي والهلال انتهت بالتعادل السلبي

طرح الحكم الدولي السوري السابق والمحلل التحكيمي السابق في قنوات بي إن سبورتس القطرية رأيه بخصوص اللقطة التحكيمية الجدلية التي شهدتها مباراة الأهلي و الهلال في الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

اللقاء انتهى بالتعادل السلبي، لكن نهايته شهدت لقطة مثيرة للجدل أشعلت غضب الهلاليين خاصة مدربهم الروماني رازفان لوشيسكو، إذ شهدت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع احتكاكًا داخل منطقة جزاء الأهلي بين لاعب وسطه "ليوبومير فيسا" ومهاجم الضيوف "صالح الشهري"، ورغم مطالبة الهلال باحتساب ركلة جزاء إلا أن الحكم رفض ذلك وقد أصر عليه بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

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اللقطة أشعلت البرامج الرياضية السعودية والسوشيال ميديا ، ولم يتوقف الأمر هنا، بل أصدر الهلال بيانًا رسميًا حمل لهجة حادة من مجلس إدارته برئاسة فهد بن نافل تجاه ما أسماه الأخطاء التحكيمية المحجفة المتكررة ضده.

جمال الشريف اعتاد مؤخرًا طرح رأيه في اللقطات التحكيمية الجدلية عبر حسابه الرسمي على تويتر، وقد دعم قرار الحكم ماجد الشمراني في عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الهلال، ليتفق بذلك مع عدد من الحكام أبرزهم محمد فودة ويُعارض آخرين منهم سمير محمود عثمان وعبد الرحمن الزيد.

إذ كتب "الاهلي lلهلال قرار صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء على فيسا لاعب الاهلي في الدقيقة 93 حيث حرك المدافع قدمه باتجاه الكرة لإبعادها ، فيما سعى مهاجم الهلال الشهري بتحريك قدمه بعيداً عن الكرة باتجاه قدم منافسه فكان القرار الأول للحكم صحيحا و اكده بعد الرجوع لتقنية الڤار".

#الاهلي_lلهلال قرار صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء على فيسا لاعب #الاهلي

في الدقيقة 93 حيث حرك المدافع قدمه باتجاه الكرة لإبعادها ، فيما سعى مهاجم #الهلال الشهري بتحريك قدمه بعيداً عن الكرة باتجاه قدم منافسه

فكان القرار الأول للحكم صحيحا و اكده بعد الرجوع لتقنية الڤار — جمال الشريف (@RefereeJSharif) January 15, 2021