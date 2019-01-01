8 عقوبات - غرامات بالجملة على الأهلي والهلال والشباب والنصر والاتفاق

لجنة الانضباط تواصل الغرامات دون إيقافات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، ثماني عقوبات ضد خمسة أندية.

العقوبات جاءت لما شهدته أحداث الجولتين الثانية والثالثة، وجاءت كلها غرامات، دون وجود أي إيقافات لأي لاعب أو مسؤول.

5 قرارات للجنة الانضباط - تغريم النصر وإيقاف لاعب الفيصلي

وجاء القرارات كالتالي:

- تغريم عبد العزيز النهدي؛ مدير المركز الإعلامي للأهلي، 20 ألف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف، إثر تواجده في غرف خلع الملابس خلال مواجهة الاتفاق، بالجولة الثانية، رغم أن اسمه غير مسجل بكشف المباراة الرسمي.

- تغريم أحمد بامعوضة؛ المشرف العام على الكرة بالراقي، 20 ألف ريال، لقيامه بالخروج من المدخل المخصص للاعبين إلى مضمار الجري، خلال مواجهة الاتفاق أيضًا.

- تغريم عمر عبد الله باخشوين؛ المشرف العام على الكرة بالاتفاق، 20 ألف ريال، لتوجهه إلى غرف خلع الملابس عبر مضمار الجري والعودة إلى منصة كبار الشخصيات عبر مضمار الجري، خلال لقاء الأهلي.

- تغريم علي البليهي؛ لاعب الهلال، 20 ألف ريال، لتواجده في غرف خلع الملابس خلال مواجهة الفيحاء، بالجولة الثالثة، رغم أن اسمه غير مسجل في كشف المباراة الرسمي.

- تغريم الهلال 10 آلاف ريال، لتأخر لاعبيه عن الدخول لأرض الملعب في نهاية الشوط الثاني من مواجهة الرائد، بالجولة الثانية، لمدة دقيقتين.

- تغريم نادي الشباب 10 آلاف ريال، لتأخر نزول لاعبيه إلى أرض الملعب لمدة دقيقة، خلال مواجهة النصر بالجولة الثالثة.

- تغريم عبد الرحمن الحلافي؛ المشرف العام على الكرة بالنصر، 20 ألف ريال، لقيامه بعض نهاية الشوط الأول من مواجهة الشباب، بالنزول لمضمار الجري متوجهًا إلى غرف خلع الملابس، ثم نزل إلى المضمار مرة أخرى عقب نهاية المباراة.

- تغريم بيتروس ماتيوس؛ محترف النصر، 20 ألف ريال، لغيابه عن المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الشباب.