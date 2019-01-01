لجنة الاحتراف السعودية تخطر الأندية بإجراءات القيد الجديدة

فترة القيد الثانية تبدأ في الأول من يناير

عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء، ورشة عمل مع مديري الاحتراف في أندية دوري المحترفين، لمناقشة فترة تسجيل اللاعبين الثانية "الميركاتو الشتوي"، والذي تنطلق في الأول من يناير المقبل.

الورشة ترأسها معيض الشهري؛رئيس لجنة الاحتراف، في قاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الكرة في العاصمة الرياض.

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وشهدت الورشة مناقشة تعميم فترة التسجيل الشتوية، وما ورد بها من بنود وفقرات، حيث تم شرحها للأندية بشكل منفصل، بجانب إخطار الأندية عن الإجراءات الإدارية الجديدة بشأن تسجيل اللاعبين وإعارتهم وكل ما يتعلق بحركة الانتقالات، وانتقال صلاحيات التسجيل من مكاتب الهيئة العامة للرياضة إلى اللجنة.

وتوجهت لجنة الاحتراف بالشكر والتقدير إلى مسؤولي الاحتراف على التعاون الكامل في سبيل المساهمة في تطوير العمل الاحترافي في كرة القدم.