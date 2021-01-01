طالب بخطوات عاجلة .. بيان حاد من الهلال تجاه الأخطاء التحكيمية

مباراة الأهلي والهلال أصبحت أزمة جديدة في كرة القدم السعودية

أصدر نادي الهلال بيانًا رسميًا بشأن الأخطاء التحكيمية ضده وآخرها خلال مواجهة الأهلي مساء اليوم ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

اللقاء انتهى بالتعادل السلبي، لكن نهايته شهدت نقاشًا ساخنًا بين رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال وحكم اللقاء حول لقطة لاعب وسط الأهلي "ليوبومير فيسا" ومهاجم الضيوف "صالح الشهري"، إذ لم يحتسب الحكم ركلة جزاء وأصر على قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

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اللقطة أشعلت البرامج الرياضية السعودية والسوشيال ميديا ، ويبدو أن الجدل لم يتوقف وقد يزداد في الأيام القليلة القادمة، خاصة مع اللهجة الحادة في بيان الهلال حول ما حدث.

إذ أكد بيان الزعيم أن مجلس إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل مندهش تمامًا من "القرارات التحكيمية المجحفة والمتتالية التي تتخذها الطواقم التحكيمية بحقه في مباريات الدوري السعودي وآخرها مواجة الأهلي".

وأضاف " كان لتلك القرارات المجحفة أثر بالغ على رصيد الفريق النقطي في منافسات الدوري، وهو ما سعى مجلس الإدارة إلى عدم حدوثه عبر اتخاذ العديد من الإجراءات التي تضمت خطابًا رسميًا بعثه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم الفترة الماضية، منذ تزايد القرارات التحكيمية الخاطئة في الجولات الماضية، وطالب فيه بإيجاد حل عاجل يمنع حدوثها ويحفظ حق الهلال ويضمن عدالة المنافسة، بيد أن القرارات التحكيمية المجحفة استمرت، لتضع أكثر من علامة استفهام على المستوى الذي وصل إليه التحكيم في الدوري".

📃 مجلس الإدارة يصدر بيانًا صحافيًا حيال القرارات التحكيمية #الهلال pic.twitter.com/rDiBgnqpC4 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 15, 2021

وطرح البيان تساؤلًا جدليًا، بقوله "هل يُنتظر من الهلال بيانًا إعلاميًا ينتقد فيه الأداء التحكيمي ليتم إنصافه أسوة بما حدث مع أندية أخرى؟".

وأتم "وطالب مجلس الإدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اتخاذ خطوات عاجلة تحفظ حقوق الأندية وتحد من اللغط المتزايد حيال القرارات التحكيمية التي تشهدها منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي".

يُشار إلى أن الهلال فقد 8 نقاط متتالية في الدوري السعودي كان آخرهم بالتعادل السلبي مع الأهلي في جدة اليوم الجمعة.