حكم مواجهة الأهلي والهلال: عشت لحظات صعبة بالسودان

الحكم المغربي رضوان جيد يتحدث عن أحداث أم درمان

أكد الحكم المغربي رضوان جيد أن هدفه خلال إدارة مواجهة الأهلي المصري والهلال السوداني كان إخراج المباراة إلى بر الأمان، موضحًا أنه حاول تمالك أعصابه بعد الشغب الجماهيري وخبرته ساعدته على ذلك.

المباراة أقيمت في الأول من فبراير الجاري، على استاد الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان السودانية، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الدقيقة 74 اقتحام اثنين من جمهور الهلال لأرض الملعب، بجانب إلقاء الجماهير زجاجات المياة داخل الملعب، لتتوقف المباراة لمدة تسع دقائق و30 ثانية، قبل أن تتدخل قوات الجيش والشرطة وتسيطر على الوضع.

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وقال الحكم المغربي، خلال تصريحاته لموقع "هسبورت" المغربي: "عشت لحظات عصيبة بالسودان، الأجواء كانت مشحونة للغاية قبل المباراة، بجانب أنها كانت أهمية خاصة للفريقين، لكنني نجحت في الحفاظ على تركيزي وعملت على إخراج اللقاء إلى بر الأمان مهما كانت الظروف".

وأضاف: "الضغوطات التي تم ممارستها على طاقم التحكيم قبل المباراة وأثنائها، زاد من إصرارنا على تقديم مباراة في المستوى من الناحية التحكيمية، ولم نبالي بكل ما أحيط بنا، فقط كان هاجي الوحيد هو إخراج المباراة لبر الأمان وإعطاء كل ذي حق حقه".

جيد تابع: "تمالكت أعصابي لحظة وقوع أحداث الاقتحام، وحاولت ضبط النفس والثقة في قدراتي، فمثل هذه الظروف عشتها من قبل أثناء قيادتي لمباريات أقسام الهواة لما يزيد عن عشر سنوات، وهي مرحلة مهمة لأي حكم يريد التأقلم مع مثل هذه الظروف".

يذكر أن اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليصعد الأهلي لربع النهائي برصيد 11 نقطة كثاني المجموعة، بينما ودع الهلال برصيد 10 نقاط كثالث المجموعة.