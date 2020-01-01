تركي آل الشيخ يُكافئ لاعبي الأهلي والخطيب يُثمن مساندته للفريق

الأهلي نجح بالتأهل لدور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا

أعلن النادي الأهلي المصري عن تلقي لاعبيه مكافأة إجادة من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بعد نجاحهم في التأهل لدور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا عقب تعادلهم مع الهلال السوداني في الخرطوم.

الأهلي نجح في انتزاع بطاقة التأهل لربع النهائي في وصافة المجموعة خلف النجم الساحلي التونسي في الصدارة بتعادله مع الهلال 1-1 في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وجاء في بيان نشره الأهلي على موقعه الرسمي أن آل الشيخ ورغم حالته الطبية وخضوعه لأكثر من جراحة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية حرص على التواصل مع مسؤولي النادي وتهنئة الرئيس محمود الخطيب بالتأهل القاري.

وأضاف البيان أن الرئيس الشرفي للنادي أكد للخطيب تقديره الكبير للجهد الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني في المباريات السابقة، وقد قرر منحهم مكافأة إجادة، وهي التي كان قد وعد بها قبل المواجهة الأخيرة أمام الهلال السوداني، ذلك حرصًا منه على الاستمرار في مساندة الفريق.

وتمنى آل الشيخ للاعبين والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر التوفيق في الأدوار المقبلة لدوري أبطال أفريقيا وإسعاد جماهير الأهلي بإحراز اللقب.

وأضاف البيان "من جانبه عبر الكابتن محمود الخطيب عن تثمين النادي وإدارته لمساندة المستشار تركي آل الشيخ، واهتمامه الدائم بمسيرة فريق الكرة، على الرغم من متاعبه الصحية، وتمنى له تمام الشفاء والعودة إلى وطنه ومحبيه".

يُشار لأن قرعة ربع النهائي ستقام غدًا الأربعاء، وسيلعب الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي أو مازيمبي الكونجولي أو الترجي التونسي.