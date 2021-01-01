الأهلي، الهلال، الاتحاد .. تعرف على تاريخ الفرق العربية في كأس العالم للأندية

مشاركات كثيرة وناجحة للفرق العربية في مونديال الأندية بدأت منذ نسخة 2000 بمشاركة النصر والرجاء، حتى 2019 بوجود الهلال والترجي والسد

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر هذا العام، بمشاركة ستة فرق وهم; الأهلي المصري، الدحيل القطري، بايرن ميونخ الألماني، بالميراس البرازيلي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بالإضافة إلى تيجريس المكسيكي.

وتمتلك الفرق العربية سجلًا حافلًا من المشاركات في البطولة، ويعد الأهلي المصري أكثر الأندية مشاركة فيها برصيد ست مشاركات، بينما حقق العين الإماراتي والرجاء المغربي أفضل مركز عندما حصلا على المركز الثاني.

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ويصطدم في النسخة الحالية، فريقان عربيان ببعضهما في الدوري، وسيصل أحد الفرق العربية إلى نصف نهائي البطولة، لتضمن الكرة العربية تمثيلًا مشرفًا لها في المحافل العالمية من جديد، كما يحدث في معظم نسخ البطولة.

سنستعرض معًا في التقرير التالي، تاريخ المشاركات العربية في البطولة منذ انطلاقها في نسخة 2000.

ما هو تاريخ مشاركات الفرق العربية في كأس العالم للأندية؟

المشاركة الأولى كانت في نسخة 2000، والتي شارك فيها النصر السعودي والرجاء ووقعا معًا في المجموعة الأولى، واحتل فيها الفريق السعودي المركز الثالث والرجاء المركز الرابع وخرجا من دور المجموعات.

وفي نسخة 2005، شارك الاتحاد السعودي والأهلي المصري، ولعبا معًا في المباراة الأولى وفيها فاز العميد وتأهل لنصف النهائي، ولعب الشياطين الحمر مباراة المركز الخامس والسادس وخسرها.

بينما خسر الاتحاد مباراة ساو باولو في نصف النهائي، وخسر من ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وعاد الأهلي للمشاركة من جديد في نسخة 2006، وحينها حصل على المركز الثالث وكان أفضل إنجاز عربي في ذلك الوقت، بعد فوزه على أوكلاند سيتي في المباراة الأولى، ثم الخسارة من إنترناسيونالي البرازيلي في المباراة الثانية، وفوز على كلوب أمريكا في مباراة المركزين الثالث والرابع.

وفي العام التالي شارك النجم الساحلي التونسي في البطولة، وفاز في مباراته الأولى أمام باتشوكا المكسيكي، ولكنه خسر من بوكاجونيورز في نصف النهائي، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع خسر بصعوبة من أوراوا الياباني بركلات الترجيح.

وفي عام 2008 لعب الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي وخسر في المباراة الأولى بأربعة أهداف لهدفين، ليلعب على مباراة المركزين الخامس والسادس وخسر من ادلايد يونايتد الأسترالي واحتل المركز السادس في البطولة.

وشهدت نسخة 2009، أولى مشاركات الفرق الإماراتية عندما نظمت الإمارات العربية المتحدة البطولة، ولعب فيها الأهلي الإماراتي سابقًا (شباب الأهلي دبي حاليًا)، ولكنه خرج من المسابقة مبكرًا على يد أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي، وفي 2010 شارك الوحدة الإماراتي في المسابقة، وتخطى دور المجموعات بعد فوزه على هينكاري بطل أوقيانوسيا، ولكنه خسر في المباراة التالية من سوينجام الكوري واحتل المركز السادس.

وفي نسخة 2011 شارك السد القطري والترجي التونسي لأول مرة، وحقق السد مفاجأة إذ احتل المركز الثالث من المسابقة، واحتل الترجي المركز السادس.

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وفي العام التالي عاد الأهلي المصري للمشاركة وتخطى سانفريس هيروشيما في المباراة الأولى، ولعب أمام كورينثيانز البرازيلي في المباراة التالية ولكنه خسر بهدف دون رد، ليخسر من مونتيري المكسيكي بهدفين دون رد ويحتل المركز الرابع.

وحصلت المغرب على تنظيم البطولة في 2013، و2014، وشارك في 2013 الأهلي المصري والرجاء المغربي، وحينها حقق الأخير أفضل إنجاز عربي في ذلك الوقت، عندما حصل على المركز الثاني أمام بايرن ميونخ.

بينما ودع الأهلي المسابقة بعد الخسارة من جوانزو الصيني، ثم الخسارة من مونتيري المكسيكي بخمسة أهداف دون رد.

وفي نسخة 2014، شارك المغرب التطواني، ووفاق سطيف الجزائري، ولكن الخروج للثنائي كان مبكرًا على يد أوكلاند سيتي، إذ أقصى أوكلاند في المباراة التمهيدية المغرب التطواني، ثم أخرج الفريق الجزائري الذي احتل المركز السادس في البطولة.

ولم يتواجد أي فرق عربية في نسختي 2015، و2016، قبل أن تستضيف الإمارات البطولة من جديد في 2017 وحينها شارك الجزيرة الإماراتي والوداد البيضاوي، إذ ودع الأخيرة البطولة مبكرًا على يد أوراوا الياباني في أول مباراة واحتل المركز السادس.

بينما تغلب الجزيرة على أوكلاند سيتي في أول مباراة بهدف دون رد، وبالنتيجة ذاتها تغلب على أوراو، وخسر من ريال مدريد بهدفين لهدف في نصف النهائي، قبل أن يحتل المركز الرابع بعد خسارته من باتشوكا المكسيكي في مباراة المركزين الثالث والرابع.

وفي العام التالي، شارك الترجي والعين الإماراتي، وكتب الأخير التاريخ، بعد حصوله على الميدالية الفضية، واحتل الترجي المركز الخامس.

تغلب العين على ويلنجتون بركلات الترجيح في أول مباراة له، ثم ضرب شباك الترجي بثلاثية نظيفة في الدور الثاني، وبركلات الترجيح تخطى ريفر بليت الأرجنتيني إلى المباراة النهائية والتي خسرها من ريال مدريد بأربعة أهداف لهدف.

وآخر المشاركات العام الماضي، كانت تاريخية بوجود ثلاثة فرق عربية وهي، السد القطري، والهلال السعودي، والترجي التونسي.

السد حصل على المركز السادس، وحصل الترجي على المركز الخامس، بينما المركز الرابع كان من نصيب الهلال.