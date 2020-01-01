وزير الرياضة يطمئن على إجراءات تأمين بعثة الأهلي في السودان

بعثة المارد الأحمر تطير غدًا الخميس لأم درمان

أجرى أشرف صبحي؛ وزير الرياضة المصري، اتصالات مكثفة مع سفير مصر بالسودان حسام عيسى، للاطمئنان على إجراءات تأمين بعثة الأهلي في مدينة أم درمان، التي تطير غدًا الخميس.

بعثة المارد الأحمر تطير إلى السودان عصر بعد غدٍ الخميس، استعدادًا لملاقاة الهلال في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في الأول من فبراير المقبل.

وأكد وزير الرياضة إجرائه اتصالات عديدة في هذا الاتجاه، موضحًا أن اجتماعات السفير مع مسؤولي وزارة الداخلية السودانية كانت إيجابية وتعهدوا بتوفير كل التأمين لضمان سلامة البعثة.

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صبحي أوضح كذلك أن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بالتنسيق الكامل مع الاتحاد الإفريقي "كاف" بخصوص هذا الأمر، معربًا عن ثقته في الأشقاء في السودان وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، التي هي أكبر من مباراة كرة قدم.

يذكر أن الشياطين الحمر في حاجة إلى نقطة وحيدة من مواجهة الهلال، لحسم تأهلهم إلى دور ربع النهائي بالبطولة القارية.

الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط، يليه النجم الساحلي التونسي بتسع نقاط، متفوقًا على الفريق السوداني بفارق الأهداف، بينما يحل بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.