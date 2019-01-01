طاقم جديد وعاشق العويس في تدريبات الأهلي

الراقي يستعد لملاقاة النصر

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

يواصل الأهلي السعودي بقيادة صالح المحمدي، استعداداته لمواجهة النصر، المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس.

اللقاء يقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت المملكة، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وشهد المران ظهور اللاعبين بالطقم الجديد من إنتاج شركة "إس تيم"، للمرة الأولى هذا الموسم.

واعتمد المران الذي حضره أحمد الصائغ رئيس النادي، ومنصور بن مشعل المشرف العام على الكرة، ونائب الرئيس عبد الصمد القرشي، على بعض التدريبات التكتيكية، وتمارين لياقة معتمدة على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة.

وحضر التدريب كذلك الطفل محمد القرني، عاشق محمد العويس، والذي كان يحلم بلقائه منذ فترة.

يذكر أن الراقي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد سبع نقاط، متساويًا مع العدالة (المركز الثالث تفوقًا بالأهداف)، والنصر (المركز الرابع).