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محمود خالد

"تاريخ بديل للكلاسيكو وتكتل بقيادة القادسية" .. النصر والأهلي يرفضان قمة 20 نوفمبر واقتراح لحل الأزمة!

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كواليس جديدة بعد إعلان موعد قمة النصر والأهلي في 20 نوفمبر..

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لا صوت يعلو فوق الجدل الدائر حاليًا من قِبل ناديي النصر والأهلي، بشأن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو التي ستجمع بينهما في ملعب الإنماء، حيث حددت رابطة دوري المحترفين السعودي، يوم 20 نوفمبر، موعدًا للقمة المؤجلة من الجولة التاسعة.

جاء ذلك ضمن الروزنامة الجديدة التي وضعتها الرابطة، لمباريات الموسم الحالي "2026-2027"، على إثر قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتأجيل إقامة بطولة كأس آسيا، التي كان مقررًا لها أن تقام في السعودية في يناير، قبل أن يتم إعادة جدولتها، لتقام في ديسمبر من العام المُقبل.

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اعتراض الأهلي والنصر

وعقب الكشف عن الموعد الجديد، سادت حالة من الجدل بين الجماهير والإعلاميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نقطتين..

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* عودة اللاعبين الدوليين للتو من المشاركة مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي، وبالتالي صعوبة اللحاق بمباراة الكلاسيكو.

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* سفر فراس البريكان، مهاجم الأهلي، إلى كوالالمبور من أجل حضور حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، والذي سيقام في 19 نوفمبر، أي قبل موعد المباراة بيوم واحد.

وبخلاف ذلك، فإنه يتوقع معاناة اللاعبين الدوليين من الإرهاق، وصعوبة اللحاق بالقمة، على غرار جواو فيليكس وبينتو، ثنائي النصر.

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تأجيل مباريات الكأس

وفي هذا السياق، أشار الإعلامي عبد الرحمن الجماز، عبر برنامج "في 90"، إلى أن مسؤولي الرابطة منفتحون على جميع الأراء، ويسعون لإعداد روزنامة لا تضر بأي نادٍ، مضيفًا أن الرابطة عقدت اجتماعًا مع الأندية كاملة، ثم اجتماع انفرادي مع كل نادٍ على حدة، ويتوقع المزيد من التحديث في الروزنامة.

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وأرجح الجماز بأن التغيير المتوقع سيكون في موعد مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، المقررة خلال يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر، ويُنتظر أن تؤجل إلى يناير المُقبل.

تاريخ بديل للكلاسيكو وتكتل القادسية

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من جانبه، أكد الإعلامي حواس العابد، وجود حالة من الرفض من قِبل ناديي الأهلي والنصر، لإقامة المباراة في 20 نوفمبر، والنصر على وجه الخصوص، حيث أن له أسبابه الخاصة لعدم إقامة اللقاء في مثل هذا التوقيت، الذي يأتي مباشرة عقب فترة التوقف الدولي.

وأضاف أن هناك موعدين مقترحين بشأن إقامة مباراة القمة المؤجلة من الجولة التاسعة، وتم إرسالهما إلى الناديين، بعد إعادة جدولة كأس آسيا، الأول في 20 نوفمبر، والثاني في آخر ديسمبر بعد نهاية كأس السوبر السعودي.

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وفي سياق متصل، أشار العابد إلى وجود تكتل يقوده نادي القادسية، بالمشاركة مع النصر والاتحاد، قام بإرسال روزنامة كاملة إلى رابطة دوري المحترفين حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

الجدولة الجديدة بعد تأجيل كأس آسيا

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ووفق الروزنامة الجديدة، فإن دوري روشن، سيُختتم رسميًا في 28 مايو المُقبل، فيما تقرر إقامة بطولة كأس السوبر السعودي، في الكويت، في موعدها المحدد؛ حيث تقام مباراتا نصف النهائي، فيما بين 19 و21 ديسمبر، بينما تقام المباراة النهائية في 23 من الشهر المُقبل، بحسب صحيفة "الرياضية".

ومن المقرر أن يستأنف دوري روشن بعد فترة التوقف الدولي، لتقام الجولة الثالثة عشرة، خلال الفترة بين 26-28 نوفمبر الحالي. أما عن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فمن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16، خلال يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر، ثم تقام مباريات ربع النهائي فيما بين 1 و2 فبراير 2027، ثم يقام نصف النهائي خلال يومي 4 و5 مايو، فيما تم اقتراح إقامة المباراة النهائية، خلال أحد يومي 1 أو 2 يونيو المُقبل.

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اقرأ أيضًا: بعد تأجيل كأس آسيا .. الكشف عن المواعيد الجديدة لدوري روشن و"موقف السوبر السعودي"!

بقلممحمود خالد

محرر رياضي

محرر صحفي أملك خبرة في كتابة المقالات والأخبار الرياضية منذ بدايتي في هذا المجال في عام 2013.

كاتب يهوى القصص الرياضية الملهمة، شغوف بمتابعة ما يروى في حكايات اللاعبين في كرة القدم ومختلف الرياضات الأخرى، وبطولاتي المفضلة هي كأس العالم والأولمبياد.

مجال التخصص هو الكرة السعودية والعربية، وتغطية أبرز الأرقام والأحصائيات حول مسيرة اللاعبين، سواء على المستوى المحلي أو المحترفين في الملاعب الأوروبية.

بدأت بشغف رؤية لحظات التتويج بالبطولات، بشكل عام، ثم متابعة مباريات الأهلي والمنتخب المصري، أكره التعصب وأحب متابعة كل ما يزيد حصيلتي الرياضية.

خبرة العمل: تغطية شاملة للمباريات وإضافة رؤية نقدية لأبرز اللقطات والجوانب الفنية، خاصة في الجانب السعودي.

ذكرى كروية لا تنسى: أحداث سعيدة وأخرى صادمة، لكني أتذكر معها انفعالي الشديد، لا أنسى لحظة نطح زيدان لماتيراتزي ولحظات القلق قبل الطرد، تصدي كاسياس لتسديدة روبن في نهائي مونديال 2010، سباعية ألمانيا في البرازيل في كأس العالم 2014، ريمونتادا برشلونة في باريس سان جيرمان، لقطة ميسي بالبشت القطري واحتفالات جماهير الأرجنتين بمونديال 2022.

أما عن أهداف معلقة بالذاكرة، أقول (هدف أبو تريكة في الصفاقسي وأفشة في نهائي القرن، وهدف سالم الدوسري في الأرجنتين، وهدف أجويرو في كوينز بارك رينجرز).

تشكيلتي المفضلة: بوفون، داني ألفيش، باولو مالديني، سيرخيو راموس، روبرتو كارلوس، تشافي هيرنانديز، زين الدين زيدان، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، ليونيل ميسي، رونالدو "الظاهرة".

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