الأهلي والنصر .. فرصة ميلويفيتش الأخيرة

مستقبل المدرب على المحك

يُواجه فلادان ميلويفيتش المدير الفني للنادي الأهلي السعودي تحديًا كبيًرًا خلال مواجهة النصر يوم السبت القادم ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

المدرب الصربي يتعرض لانتقادات واسعة حاليًا عقب الخسارة الصادمة أمام ضمك في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي بنتيجة 4-3 بعدما كان الأهلي متقدمًا 3-1 بعد نهاية الشوط الأول.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن إدارة الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة والمشرف على الكرة "طارق كيال" ليست راضية أبدًأ عما حدث أمام ضمك، وتُحمل المدرب ميلويفيتش المسؤولية الكاملة لضياع النقاط الثلاثة بتلك الطريقة القاسية.

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وأضافت أن كلاسيكو الأهلي والنصر على ملعب الجوهرة المشعة مساء السبت 12 ديسمبر الجاري ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة للمدرب الصربي ليُنقذ مستقبله ويُؤمن استمراره مع الفريق.