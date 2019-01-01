الانضباط تقرر تغريم الأهلي والنصر بسبب لاعبيهما

تعرف على عقوبة الأهلي والنصر

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن توقيع عقوبة على فريقي الأهلي والنصر، بعد المباراة التي جمعت بينهما.

النصر واجه الأهلي مساء يوم الجمعة الماضي، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن لجنة الانضباط قررت تغريم فريقي الأهلي والنصر مبلغ 15 ألف ريال سعودي لكل فريق.

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الغرامة جاءت بسبب تأخر لاعبيهما في النزول في أرضية الملعب خلال الشوط الثاني، في المباراة التي جمعتهما.

وكانت مباراة الأهلي والنصر قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، باللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة.