شاهد على الواقعة يكشف عن الثلاثي المعروض من النصر لضم سلمان المؤشر

أمرابط كان ضمن المفاوضات رفقة ثنائي آخر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد عبد الله المالكي؛ الناقد الرياضي، صحة تقديم النصر السعودي لمحترفه المغربي نور الدين أمرابط إلى الأهلي، مقابل التعاقد مع سلمان المؤشر؛ لاعب الراقي.

الأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بالنادي الجداوي أكد تلقي أحمد الصائغ؛ رئيس النادي، اتصالًا هاتفيًا من عبد الرحمن الحلافي؛ المشرف على الكرة بالعالمي، يعرض به خدمات أمرابط سعيًا لضم المؤشر خلال الميركاتو الصيفي المنقضي. (طالع التفاصيل)

وقال المالكي، خلال تصريحاته لقناة "24" الرياضية: "بن مشعل أكد واقعة تواصل الحلافي مع الصائغ بشأن المؤشر، وهذا شيء مؤكد ولم يتم نفيه من أحد، لكن ما لم يكن متأكدًا منه هو وجود اسم أمرابط ضمن الصفقة، وأنا أؤكد لكم أن النصر عرض أمرابط على الأهلي".

وأضاف: "كنت موجودًا بالصدفة وقت اتصال الحلافي، وجاء الصائغ وأبلغ بن مشعل بالنص أنه تلقى اتصال من الحلافي يبغي سلمان المؤشر ويعرضون ثلاثة أسماء؛ عمر هوساوي أوعبد العزيز الجبرين أو نور الدين أمرابط، وعلينا اختيار واحد من الثلاثي، أنا شاهد على الحادثة وكنت موجودًا وقتها".

يذكر أن عبد العزيز بغلف؛ عضو شرف النصر، علق على الواقعة باتهام إدارة الأهلي بمحاولة تشتيت جمهورها عن الإخفاقات الأخيرة باختلاق روايات وصفها بالخيالية. (طالع التفاصيل)