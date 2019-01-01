الأهلي ينسحب من صفقة يوسف البلايلي ويفتح المجال للنصر

الأهلي يفضل عدم المزايدة على صفقة يوسف البلايلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

دخل النادي الأهلي في مفاوضات، مع الترجي التونسي، للحصول على خدمات يوسف البلايلي، بعد مفاوضات النصر معه من أجل ضمه.

النصر دخل في مفاوضات مع إدارة الترجي، للحصول على خدمات الجزائري يوسف البلايلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأهلي كان قد فتح خط مفاوضات مع الترجي ويوسف البلايلي، ولكن اللاعب رد بأنه يمتلك عرضًا من النصر.

يوسف البلايلي أخطر الأهلي بأنه يمتلك عرضًا من النصر، قيمته 3 ملايين يورو للموسم الواحد.

الأهلي فضل عدم الدخول في مزايدات، وانسحب من الصفقة، ويترقب موقف يوسف البلايلي مع نادي النصر.

اللاعب الجزائري قدم مستويات طيبة خلال الموسم الماضي، سواء مع ناديه الترجي الذي توج معه بدوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين، أو المنتخب الجزائري بتتويجه بكأس أمم إفريقيا 2019.