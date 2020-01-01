فايلر: الأهلي كتاب مفتوح للنجم ولا يمكنني التحدث عن مشاركة بادجي

المدرب السويسري ضم بادجي للقائمة الإفريقية

أكد السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي المصري، أن المنافسة على بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا صعبة للغاية، موضحًا أن كافة الفرق كتاب مفتوح لبعضها البعض.

المارد الأحمر يستضيف النجم الساحلي التونسي غدًا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد السلام، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات في البطولة الإفريقية.

وقال فايلر، خلال تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "المنافسة على التأهل صعبة للغاية، نظرًا لاقتراب المنافسة بين الأهلي والنجم الساحلي والهلال، لكننا مطالبين باللعب على تحقيق الفوز، من أجل الاستمرار في المنافسة على بطاقة الصعود".

وأضاف: "كل فريق من الأهلي والنجم كتاب مفتوح للفريق الآخر، تركيزنا منصب على النجم دون التفكير في أي أمر آخر".

سيد عبد الحفيظ: التركيز والتوفيق مهمان جدًا في مواجهة النجم الساحلي

وعن إمكانية مشاركة الوافد الجديد السنغالي أليو بادجي؛ مهاجم المارد الأحمر، أوضح المدرب السويسري: "هذا أمر فني بحت، ولا يمكن الحديث عنه في الوقت الحالي قبل ساعات قليلة من المباراة، ما يمكنني أن أقوله أن جميع اللاعبين جاهزون للفوز وحصد الثلاث نقاط".

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، أما جوهرة الساحل فيصدر الترتيب بتسع نقاط.

أما الوصافة فيحتلها الهلال السوداني بتسع نقاط، لكنه خاض مباراة الجولة الخامسة وانتصر على بلاتينيوم الزيمبابوي صاحب المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وبذلك ودع الفريق الزيمبابوي رسميًا منافسات التأهل للدور المقبل، بينما انحصر الصراع على بطاقتي التأهل بين النجم والأهلي والهلال.