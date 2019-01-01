الأهلي يهزم الاتصالات وديًا بهدف وليد أزارو

الأهلي يُواصل استعداده لاستئناف الموسم

فاز الأهلي على الاتصالات وديًا في ملعب مختار التتش في مقره بالجزيرة، وسجل هدف الانتصار الوحيد المهاجم المغربي وليد أزارو.

وجاءت المباراة ضمن المرحلة الثانية من استعدادات الأهلي لاستئناف الدوري المصري وانطلاق دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، حيث سيلعب الفريق الأحمر ضد الجونة في الـ25 من نوفمبر ثم أمام النجم الساحلي في تونس يوم الـ29 من نفس الشهر.

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من جانب آخر، يصل الأنجولي جيراردو القاهرة اليوم الأربعاء للانضمام لتدريبات الأهلي استعدادًا للمرحلة القادمة من الموسم، وقد شارك اللاعب مع منتخب بلاده أمام جامبيا والجابون ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 والتي ستُقام في الكاميرون

ويقود السويسري رينيه فايلر تدريبات الفريق بقوة وجدية تامة، إذ يهدف لتجهيز جميع اللاعبين المتواجدين في التدريبات للمباريات القادمة، وقد فقد النادي مؤخرًا لاعبيه حمدي فتحي وأليو ديانج للإصابة.

وقد تعرض الأول لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال تواجده مع منتخب مصر، وسيجري اليوم عملية جراحية في ألمانيا، فيما تعرض لاعب السنغال لإصابة بتمزق في العضلة الضامة بعد انضمامه لتدريبات الأهلي عائدًا من منتخب السنغال الأولمبي.