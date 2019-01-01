الأهلي يُعلن جاهزية أجايي وديانج لمواجهة الجونة في الدوري المصري

اللاعبان تعافا من الإصابة

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي شفاء الثنائي جونيور أجايي وأليو ديانج وجاهزيتهما لمواجهة الجونة في الدوري المصري يوم الإثنين القادم.

ويُواصل الفريق الأحمر تدريباته في ملعب التتش بمقره بالجزيرة استعدادًا لاستئناف الدوري المصري وانطلاق دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ، حيث سيلعب ضد الجونة في الإثنين ثم أمام النجم الساحلي في تونس يوم الـ29 من نفس الشهر.

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كان المهاجم النيجيري قد تعرض لإجهاد عضلي بسيط خلال مباراة الاتصالات الودية الأخيرة التي حسمها الأهلي لصالحه بهدف وليد أزارو من ركلة جزاء، وقد أعلن عبد الحفيظ تعافي أجايي تمامًا واستعدادًا للعب أمام الجونة حال قرر المدير الفني رينيه فايلر ذلك.

وحول إصابة لاعب الوسط السنغالي، قال عبد الحفيظ "ديانج تعافى من الإصابة في العضلة الضامة وبات جاهزًا للمشاركة في المباريات، اللاعب شارك في مران الأهلي الجماعي يوم أمس الجمعة بعد تعافيه من الإصابة والتأكد من جاهزيته، ذلك بعدما خضع لبرنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية".

يُذكر أن مران الأمس الجماعي شهد كذلك مشاركة الثلاثي شريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان بعدما قضوا الأيام الأخيرة في صالة الألعاب الرياضية.

يُشار لأن الأهلي نجح في الفوز بجميع مبارياته في الدوري المصري، ويمتلك حاليًا 9 نقاط تضعه خلف الزمالك وبيراميدز اللذن لعبا مباريات أكثر.