تقارير: الأهلي السعودي يفاوض النجم الأحمر لضم حارسه

هل يحسم الأهلي التعاقد مع الحارس الكندي؟

دخل النادي الأهلي السعودي، في مفاوضات مع نادي النجم الأحمر الصربي، من أجل التعاقد مع حارس المرمى ميلان بورجان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعتمد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري كريستيان جروس، على محمد العويس، كحارس أساسي، حيث يظهر بمستوى جيد.

وأشارت شبكة "b92" إلى أن بورجان حارس النجم الأحمر، تلقى العديد من العروض، خاصة بعد قيادة فريقه في دوري أبطال أوروبا.

الكندي ميلان بورجان توج مع فريق النجم الأحمر، ببطولة الدوري الصربي آخر موسمين، حيث يقدم مستويات رائعة رفقة فريقه.

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إدارة النجم الأحمر لا ترغب في الاستغناء عن بورجان، ولكن المقابل المادي قد يدفع الحارس الكندي لخوض التجربة في المملكة العربية السعودية.

الأهلي عرض مبلغ 2 مليون يورو، وهو ما يعادل حوالي 8 ملايين ريال سعودي، الأمر الذي سيجعل الحارس الكندي يفكر في الأمر جيدًا.

وانتقل بورجان صاحب الـ32 عامًا إلى صفوف النجم الأحمر عام 2017، حيث يعد هو الحارس الأساسي للمنتخب الكندي.