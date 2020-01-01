عودة إكرامي وضم بادجي لقائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي

21 لاعبًا في قائمة المارد الأحمر

أعلن السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي المصري، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها غدًا الأحد.

المارد الأحمر يستضيف جوهرة الساحل غدًا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد السلام، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

القائمة شهدت عودة حارس المرمى شريف إكرامي، الذي غاب خلال الفترة الماضية، لمعاناته من الإصابة، بينما تشهد الظهور الأول للوافد الجديد أليو بادجي بعدما تم قيده في القائمة الإفريقية.

وضم فايلر 21 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي «أفشة» – وليد سليمان – محمود عبدالمنعم «كهربا» – حسين الشحات – أحمد الشيخ – جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن – أليو بادجي.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، أما جوهرة الساحل فيصدر الترتيب بتسع نقاط.

أما الوصافة فيحتلها الهلال السوداني بتسع نقاط، لكنه خاض مباراة الجولة الخامسة وانتصر على بلاتينيوم الزيمبابوي صاحب المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وبذلك ودع الفريق الزيمبابوي رسميًا منافسات التأهل للدور المقبل، بينما انحصر الصراع على بطاقتي التأهل بين النجم والأهلي والهلال.