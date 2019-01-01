سيد عبد الحفيظ: لسنا بغرباء على النجم والهلال وعلينا تجديد تاريخنا

مدير الكرة بالأهلي يؤكد أن فريقه لديه الوقت الكافي للاستعداد للقاء جوهرة الساحل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أن الـ16 فريقًا المشاركين بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لديهم حظوظ كبيرة في العبور للدور المقبل، موضحًا أن فريقه لا يفرق معه مواجهة فرق أفريقيا أو فرق عربية من الشمال الأفريقي.

قرعة دور المجموعات أسفرت عن وقوع الشياطين الحمر في المجموعة الثانية رفقة النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

الأهلي والنجم الساحلي بالمجموعات؟ - بطولة هنا وأخرى هناك

وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورتس": "الجميع لديه رصيد كافي على مستوى البطولات في بلاده، وبالنسبة لنا مجموعتنا بها النجم الساحلي والهلال اللذين لهما تاريخ كبير في البطولة الأفريقية وخبرات كبيرة، ننتظر جمع التفاصيل الصغيرة عن فرق مجموعتنا، ولدينا فترة زمنية كافية حوالي 50 يوم لتجهيز أنفسنا".

وأضاف: "الاستعداد للبطولات الأفريقية تؤخذ على مراحل، مرحلة ما قبل المجموعات ومرحلة المجموعات ثم الأدوار النهائية، نعلم تمامًا أن المشوار لن يكن سهلًا، نحن والنجم الساحلي والهلال لسنا بغرباء عن بعضنا، ربما بلاتينيوم لم نواجهه أو ربما مرة وحيدة فقط، لكن في النسخة الماضية بلاتينيوم تفوق على أورلاندو ولديه حظوظ في المجموعة، وبشكل عام الكرة الزيمبابوية جيدة".

وبسؤاله عن تفضيل الأهلي مواجهة فرق أفريقيا عن شمال أفريقيا، علق: "لنا تاريخ جيد أمام فرق شمال أفريقيا كعام 2012 أمام الترجي، لكن الكرة حدث اليوم، التاريخ جيد ونحن أصحاب أكبر تاريخ في الجيد، لكن علينا نجدد تاريخنا ونضيف له المزيد".

يذكر أن المارد الأحمر يستهل مشواره بملاقاة النجم الساحلي بتونس، في أحد أيام 29 أو 30 من نوفمبر المقبل.