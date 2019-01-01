عماد النحاس: ما يُقال عن التفويت للأهلي وهم وخيال

المدير الفني للمقاولون العرب حل ضيفًا على قناة الأهلي

رفض عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب كل ما يُقال حول تفويت المدربين للمباريات أمام أنديتهم السابقة، واصفًا ما يُقال عن تفويته المباريات لصالح الأهلي بالوهم والخيال.

نجم دفاع الكرة المصرية السابق حل ضيفًا على قناة الأهلي مع إسلام الشاطر وقد سُئل عما يُقال حول تفويته المباريات لصالح ناديه السابق، فأجاب بأن تلك الأمور لا تستحق الرد عليها.

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مضيفًا "سُئلت سابقًا عن هذا الأمر ورفضت الرد عليه لأنه لا يستحق الوقوف عنده، لا يوجد أي مدرب أهلاوي أو زملكاوي سيُفوت المباريات، ولن يلعب أي مدرب أهلاوي أو زملكاوي ضد الفريق المنافس لصالح فريقه".

"هذا أمر متعلق بالأمانة والسمعة، أحب بالطبع الأهلي وأي مدرب يُحب الزمالك لكننا في النهاية نعمل لصالحنا وصالح فرقنا التي نعمل معها، وهذا ما تعلمناه داخل الأهلي وننقله معنا أينما تواجدنا، لأننا أينما حللنا فنحن نمثل الأهلي وما تعلمناه داخله من مبادئ واحترام".

تابع "أنا تعادلت مع الأهلي حين كنت مدربًا للشرقية، وهزمته حين كنت مع المقاولون، وأي مباراة لي ضد الأهلي أريد الفوز بها وأي مباراة للأهلي ضد أي فريق آخر أريد له الفوز، ربما أرادوا بحديثهم قبل مباراة الموسم الماضي تحفيزي والفريق لكن الأمر تحول لضغوط سلبية علينا".