هل وصل الأهلي عروضًا رسمية لصالح جمعة؟ سيد عبد الحفيظ يُجيب

فايلر أعلن عدم حاجته للاعب الوسط

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عدم وصول أي عرض رسمي للتعاقد مع لاعب وسط الفريق "صالح جمعة"، سواء من داخل أو خارج مصر.

وكان رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي المصري قد حسم مستقبل اللاعب المصري بعدما أعلن اليوم الأحد عدم الحاجة له وتمنى له النجاح والتوفيق في أي نادٍ آخر.

جاء ذلك خلال تصريحات المدرب السويسري عقب انتصار الأهلي على المقاولون العرب بهدفين نظيفين ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة من 12 مباراة.

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وقرر الأهلي في وقت سابق عقاب صالح جمعة بالغرامة المالية لغيابه عن التدريبات دون إذن من الجهاز الفني، وقد تحدث اللاعب في تصريحات صحفية وصب جام غضبه على فايلر متهمًا إياه بمعاملته بطريقة سيئة واستبعاده تمامًا من حساباته، موضحًا أنه كان يبذل قصارى جهده في التدريبات لكن دون جدوى وهو ما جعله يمتنع عن الحضور.

الفريق الأحمر أعلن مسبقًا رغبته في رحيل جمعة بالإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوي خاصة أنه لم يلعب أي دقيقة مع فايلر هذا الموسم، وقد تحدث الإعلام سابقًا عن إمكانية انتقاله للعب في الدوري السعودي.

عبد الحفيظ تحدث عن الأمر قائلًا لقناة تايم سبورت "تحدثت مع صالح جمعة منذ أسبوعين، ولم يصل النادي أي عرض رسمي له بعد".

أضاف "الأمور الفنية خاصة بالمدرب فايلر وجهازه الفني، لكن الجوانب الأخرى الخاصة بالالتزام تخص النادي وهي قواعد خاصة به مهمتنا أن نؤكد عليها ونضمن توفرها لدى جميع اللاعبين".