الأهلي المصري يفتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مواجهة جيما الإثيوبي

يومان ويبدأ المارد الأحمر رحلة جديدة في القارة السمراء بحثًا عن لقبه التاسع بدوري الأبطال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن محمد مرجان؛ المدير التنفيذي للأهلي المصري، أنه تم اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً، فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مواجهة أبا جيفار الإثيوبي، بذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

المباراة من المقرر أن تقام في 14 من ديسمبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة السادسة مساءً، على أن يقام لقاء الإياب أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر ذاته.

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وأوضح مرجان أنه تم تخصيص منفذ بيع لأعضاء الجمعية العمومية بمقر النادي بعد غدٍ الخميس، فيما سيخصص منفذ بيع للجماهير بالإسكندرية باليوم نفسه.

يذكر أن الأهلي خسر لقب البطولة مؤخرًا بالهزيمة أمام الترجي التونسي في الإياب بثلاثية نظيفة، على ملعب رادس، رغم أنه كان منتصرًا في الذهاب بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يخسر بها المارد الأحمر لقب دوري الأبطال، حيث خسر نسخة 2017 أمام الوداد المغربي.