الأهلي يكرم مشجع حادثة اطلع بره وفايلر يعده بالبطولات

حماصة خضع لعملية بتر في قدمه وسانده مجلس الأهلي ولاعبوه

استضاف مران الأهلي المصري اليوم الثلاثاء، مشجعه محمد سمير، الشهر بحماصة، والذي تعرض لحادث أليم عقب مواجهة اطلع بره بطل جنوب السودان.

مشجع القلعة الحمراء تعرض لعملية بتر في قدمه، بعدما سقط من قطار، في طريق عودته إلى منزله بعد حضور مواجهة الشياطين الحمر أمام اطلع بره، في 23 أغسطس الماضي، ضمن إياب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.

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وحضر حماصة المران المسائي للمارد الأحمر، وحرص الجهاز الفني واللاعبين على مصافحته، والتقاط الصور التذكارية معه، بجانب إهداره قميص النادي.

ووعده السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني، بمواصلة الانتصارات في كافة البطولات المحلية والقارية، من أجل إسعاده وتلبية طموحاته هو وجماهير الأهلي كافة.

يذكر أن الأهلي يستعد لخوض غمار منافسات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، حيث وقع ضمن المجموعة الثانية رفقة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.