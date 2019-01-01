الأهلي يكشف سبب فشل المفاوضات مع سباليتي رغم الموافقة المبدئية

المدير الفني السابق للإنتر كان قريبًا من العمل في مصر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الأهلي تعيين رينيه فايلر مديرًا فنيًا جديدًا له، وقد اختارته لجنة التخطيط بالنادي بعدما كان ضمن 5 مرشحين للمهمة أحدهم هو لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق للإنتر.

واعلن النادي المصري في بيانه عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن الترشيحات النهائية ضمت 5 أسماء، لكن اثنين منها لم يدخلا مرحلة المفاوضات النهائية، أحدهما هو سباليتي والآخر هو مانو مينزيس المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل.

رسميًا | الأهلي المصري يُعلن تعيين رينيه فايلر مدربًا له

وأوضح الأهلي أنه وافق على الطلبات المالية والتعاقدية للمدرب الإيطالي، لكن ما أعاق إتمام المفاوضات هو طلب سباليتي تأجيل استلام مهمته في الفريق الأحمر حتى انتهاء أزمته مع الإنتر، ودون أن يُحدد موعدًا نهائيًا للتخلص من تلك المشكلة.

وأضاف الأهلي أنه نظرًا لتلك المشكلة ولضيق الوقت وانشغال معظم المدربين في أوروبا مع أنديتهم، توقفت المفاوضات مع سباليتي واتجهت البوصلة لخيارات أخرى.

يُذكر أن الإنتر كان قد أقال سباليتي بعد نهاية الموسم الماضي وعين بدلًا منه أنتونيو كونتي، ويمتد عقد المدرب مع النيرادزوري حتى عام 2021 وهو ما يعني حسب القوانين الإيطالية استمرار حصوله على رواتبه ومستحقاته المالية حتى نهاية العقد أو فسخه بالتراضي.