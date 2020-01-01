رسميًا - حارس المصري يغيب عن مواجهة الأهلي

احمد مسعود يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع

تأكد بشكل رسمي غياب أحمد مسعود؛ حارس المرمى الأساسي للمصري البورسعيدي، عن مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها في 14 من فبراير الجاري.

المباراة من المقرر أن تقام على استاد حرس الحدود "المكس"، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح النادي البورسعيدي أن حارسه أجرى اليوم الثلاثاء، عملية جراحية، لتثبيت عظام إصبع البنصر في اليد اليسرى، بعدما تعرض للإصابة بكسر به خلال مواجهة الأمس أمام وادي دجلة.

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وحدد الجهاز الطبي للمصري مدة ثلاثة أسابيع، يعود بعدها مسعود للمشاركة في المباريات، إذ يقوم بوضع يده في جبيرة لمدة أسبوعين، يجري بعدها أشعة تشخيصية، للتأكد من سلامة الإصبع، ثم يخوض بعدها برنامج تأهيلي لمدة أسبوع.

الحارس لم يتمكن من استكمال مواجهة دجلة، التي حقق بها فريقه الفوز بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ17 من الدوري المحلي.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بينما يأتي دجلة في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 14 نقطة.

أما المتصدر فهو الأهلي برصيد 42 نقطة، حيث حقق العلامة الكاملة من 14 مباراة خاضها حتى الآن، وله ثلاث مباريات مؤجلة.