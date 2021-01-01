طارق كيال يستقيل من منصبه في الأهلي ويُوجه انتقادات لاذعة للإدارة

المشرف العام على كرة القدم في الأهلي يرحل

تقدم طارق كيال المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي باستقالته من منصبه يوم أمس الجمعة، عقب الخسارة أمام القادسية 3-1 في الدوري السعودي، وقد وجه في رسالة عبر تويتر انتقادات لاذعة لإدارة النادي بقيادة عبد الإله مؤمنة.

الأهلي خسر مباراة الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أمام القادسية على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليُفرط في فرصة جديدة للتقدم إلى صدارة جدول الترتيب بجانب الهلال الذي بات يتقدم عليه بـ3 نقاط.

الخسارة الثانية على التوالي للفريق الجداوي واستقباله 6 أهداف خلال مباراتين دفع طارق كيال لتقديم استقالته من منصبه فورًا، وقد أوضح أن صعوبة العمل في ظل الإدارة الحالية دفعه إلى هذا القرار.

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إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "جماهير الاهلي كنت اتمنى ان اقدم شيء للاهلي ولكن العين بصيرة واليد قصيرة والامكانيات مع هذه الادارة محدودة ..لاتستطيع تغير او احضار ماطلبناه لتدعيم الفريق لذلك اقدم استقالتي من النادي راجياً ًالتوفيق لاهلينا في الأيام القادمة".

جماهير الاهلي كنت اتمنى ان اقدم شيء للاهلي ولكن العين بصيرة واليد قصيرة والامكانيات مع هذه الادارة محدودة ..لاتستطيع تغير او احضار ماطلبناه لتدعيم الفريق لذلك اقدم استقالتي من النادي راجياً ًالتوفيق لاهلينا في الأيام القادمة. — Tarik. a. kayalطارق كيال (@tarikakayal) January 8, 2021