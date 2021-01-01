السومة يصدم المنتظرين لتجديد عقده، ويؤكد: الوضع في الأهلي لا يُبشر بالخير

السومة يُعلق على الخسارة أمام القادسية

صدم عمر السومة نجم الأهلي كل المنتظرين لخبر تجديد عقده رسميًا مع ناديه، إذ فيما كانت كافة التقارير تؤكد توصله لاتفاق مع إدارة النادي السعودي حول التجديد لثلاثة مواسم قادمة، أكد اللاعب نفسه أن هذا لم يحدث وأنه لا جديد في ذلك الملف.

الأهلي خسر مباراة الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أمام القادسية على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليُفرط في فرصة جديدة للتقدم إلى صدارة جدول الترتيب بجانب الهلال الذي بات يتقدم عليه بـ3 نقاط.

السومة تحدث عقب المباراة، وقد ظهر الكثير من الإحباط على نبرة صوته، مؤكدًا عدم قدرته فهم ما حدث مع الفريق خلال المباراتين الأخيرتين أمام التعاون والقادسية.

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مضيفًا للقناة السعودية الرياضية "لا أفهم تحديدًا ما الذي يحدث معنا خلال الفترة الحالية، لا أعلم إن كان الأداء سيئًا أم أنه مجرد عدم توفيق أم ماذا، كان الله في عون الجماهير عما يحدث من جانبنا، الهلال من جديد يتعثر ويُعطينا الفرصة ونحن نهدرها. لا أعلم حقيقة ما يحدث".

المهاجم السوري انتقد توتر وعصبية زملائه اللاعبين خلال مباراتي التعاون والقادسية، بقوله "نواجه مشكلة كبيرة في رد فعلنا حول بعض الأحداث الصعبة في المباريات، المباراة السابقة أمام التعاون كانت لقطة إدريس فتوحي، الحكم لم يعد لتقنية الفيديو لكن اللاعبين بدأوا بعدها الحديث معه والمطالبة بالعودة للفيديو في كل لقطة وقد فقدوا تركيزهم تمامًا، يجب ترك تلك الأمور للمدرب ومساعديه، اليوم تكرر الأمر ولذا كنت أتحدث مع اللاعبين وأحاول تهدئتهم وحثهم على الاحتفاظ بتركيزهم للعب والملعب".

وحول لقطة محمد العويس ومشاداته العنيفة مع بعض المسؤولين من إدارة القادسية، قال السومة "لا أعرف ما حدث تمامًا، العويس لاعب لديه غيرة كبيرة على الفريق ودمائه حارة، لا أعلم من الذي كان يتعدى عليه بالقول من المدرجات، البعض كان يُوجه الكلام له ولكني لا أعلم ما حدث بالضبط، وبالتأكيد الخسارة زادت في عصبية اللاعب وحدث ما حدث بعد الصافرة".

وعن اللقاء القادم أمام الهلال، قال السومة "الوضع حاليًا لا يُبشر بالخير صراحة، نحن مطالبون بالعودة للبناء من جديد وفهم أسلوب اللعب والانسجام معًا من جديد، أتمنى من رجال الأهلي الكبار الوقوف بجانب الفريق خاصة أن الفرصة مازالت قائمة والفوز على الهلال سيجعلنا متساوين في رصيد النقاط".

وأخيرًا قال الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين حول تجديد عقده "لم يحدث أي اتفاق مع الأهلي حول التجديد، لا جديد في هذا الملف حتى الآن".