غيابات بارزة ومفاجأة كبيرة في قائمة الأهلي لمواجهة الفيصلي

الأهلي سيُواجه الفيصلي مساء غدٍ السبت

غادرت بعثة النادي الأهلي مساء اليوم جدة متجهة إلى المجمعة استعدادًا لمواجهة الفيصلي في الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مساء غدٍ السبت، وقد شهدت عدد من الغيابات البارزة ومفاجأة كبيرة.

الأهلي خسر أمام الشباب في الجولة الماضية ليتوقف رصيده عند 35 نقطة ويبتعد عن الصدارة بفارق خمسة نقاط كاملة، ويسعى للفوز أمام الفيصلي للحفاظ على تواجده قريبًا من الصدارة والابتعاد عن الاتحاد صاحب الـ32 نقطة.

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وتوجه الفريق الجداوي إلى المجمعة دون خمسة من نجومه الأساسيين، هم الثلاثي المصاب ألكساندرو ميتريتسا وحسين المقهوي وليوبومير فيسا، والثنائي الموقوف معتز هوساوي ولوكاس ليما.

وقد ضم المدرب فلادان ميلويفيتش الثنائي هاني الصبياني وحسن العلي بعد غياب طويل لتعويض هذا النقص الحاد في الصفوف، حيث سيعتمد على الأول للعب في يسار الدفاع بدلًا من ليما فيما قد يحصل الثاني على فرصة المشاركة خلال المباراة، ومن المتوقع أن يعود محمد خبراني للعب في الدفاع لتعويض هوساوي.

قائمة الأهلي للمباراة شهدت مفاجأة كبيرة هي استبعاد الوافد الجديد مباي نيانج نظرًا لعدم جاهزيته بدنيًا للعب، وذلك رغم أنه لعب عدة دقائق في المباراة الأخيرة أمام الشباب.

وظهر اسم مهند عسيري أخيرًا في قائمة الأهلي بعد غيابه طويلًا للإصابة والتأهيل ولرؤية فنية من ميلويفيتش، إذ لم يلعب سوى 9 دقائق هذا الموسم كانت خلال مواجهة الاتحاد في 31 أكتوبر الماضي.