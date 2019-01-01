قبل استئناف الدوري - الأهلي يتلقى الهزيمة أمام الفيصلي

الراقي يستعد للتعاون بالخسارة أمام العنابي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تلقى الأهلي الهزيمة أمام الفيصلي بهدف وحيد، في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين، على استاد الأمير محمد العبد الله الفيصل، استعدادًا لعودة استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الراقي دخل اللقاء بتشكيل مكون من: ياسر المسيليم، يزيد البكر، محمد آل فتيل، محمد خبراني، خالد البركة، لوكاس ليما، نوح الموسى، حسين المقهوي، سلمان المؤشر، مصطفى بصاص، وسلطان مندش.

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فيما اعتمد العنابي على: مصطفى ملائكة، خالد الغامدي، رفائل سيلفا، روسي، محمد قاسم، حسين آل قريش، عبد العزيز الدوسري، عبد الله الحسن، أحمد أشرف، ويليام أوليفيرا، خالد كعبي.

هدف المباراة الوحيد سجله خالد كعبي في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، ولم يتمكن الأهلي من العودة طوال 58 دقيقة.

يذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة التعاون في 18 من الشهر الجاري، ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي، فيما يلاقي الفيصلي بالجولة نفسها الحزم يوم 20 من الشهر ذاته.

ويحتل الراقي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتي العنابي في المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، لكن متأخرًا بفارق الأهداف.