رسميًا - الأهلي يتعاقد مع محمد المجحد لاعب الفتح

الأهلي يواصل تدعيم صفوفه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، التعاقد مع محمد المجحد، لاعب وط فريق نادي الفتح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

المجحد قدم مستوى مميز مع الفتح الموسم الماضي، حيث تم اختياره لاعب الجولة 21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لأهلي جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها ضم محمد المجحد حتى 2024.

جاءت صفقة المجحد، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحوالي 24 ساعة، حيث سيتم إغلاق باب الانتقالات يوم 31 أغسطس.

الأهلي واصل تدعيم صفوفه، بعدما نجح في ضم الجزائري يوسف البلايلي أمس من الترجي التونسي، والبرازيلي لوكاس ليما من نانت الفرنسي اليوم.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه، لتعديل نتائج الفريق الفترة المقبلة، بعد الخروج من دوري أبطال آسيا، والتعثر المحلي أمام العدالة في الجولة الأولى بالدوري السعودي.