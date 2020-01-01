الغائب منذ نوفمبر - العويس يشارك في المران الجماعي للأهلي

حارس الراقي اكتملت جاهزيته للمشاركة في المباريات

شهد المران الجماعي لأهلي جدة السعودي اليوم الثلاثاء، مشاركة حارس مرمى الفريق محمد العويس، الغائب منذ شهر نوفمبر الماضي.

الحارس كان قد أصيب خلال مواجهة الفيصلي، بالجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحديدًا في الدقيقة 20، على إثر صدام قوي مع مهاجم الخصم، استدعى نقله على الفور إلى المستشفى.

وأنهى العويس برنامجه العلاجي والتأهيلي بنجاح خلال الأيام الماضية، ليمنحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات والمباريات، مرتديًا قناع الوجه.

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وفي السياق نفسه، شهدت المران تأدية اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية خلال مواجهة استقلال طهران الإيراني، أمس الإثنين، تدريبات استشفائية وتمارين الاسترجاع اللياقي، بينما خاض البقية تدريبات لياقية تعتمد على السرعة والتمركز في المساحات المختلفة من الملعب، بجانب تطبيق عدد من الحالات الفنية في مختلف المراكز.

وكان الراقي قد حقق الفوز بالأمس أمام الفريق الإيراني بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويتصدر رفاق العويس جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، متفوقين بفارق الأهداف على الوحدة الإماراتي صاحب الوصافة، بينما يأتي الاستقلال والشرطة العراقي ثالثًا ورابعًا بنقطة لكل منهما.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفتح في 21 من فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.