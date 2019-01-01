الأهلي: الشركة الراعية طلبت تحديد مكان المعسكر الخارجي

الأهلي لم يحدد مكان ومدة المعسكر الخارجي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، على أن شركة بريزنتيشن راعية القلعة الحمراء، طلبت من النادي تحديد مكان المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم الجديد.

أمير توفيق قال خلال تصريحات صحفية: "النادي الأهلي لم يستقر حتى الآن على المكان الذي سيقام به معسكر الفريق الأحمر".

مدير لجنة التعاقدات والتسويق بالأهلي تابع: "الجهاز الفني بالقلعة الحمراء بقيادة الأوروجوياني مارتين لاسارتي، لم يناقش مدة المعسكر بسبب الانشغال بمباريات الدوري".

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الأهلي يتقاسم صدارة الدوري مع بيراميدز برصيد 64 نقطة، حيث يتبقى للفريق الأحمر مباراتين مؤجلتين.

الأهلي حقق الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، بالجولة 31 ضمن منافسات الدوري الممتاز.