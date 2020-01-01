محاضر دولي لحراس المرمى: أخطاء العويس لا يقع فيها مبتدئ

حارس الأهلي ارتكب خطأً فادحًا خلال مواجهة الشباب

انتقد سليمان العيسى؛ المحاضر الدولي المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحراس المرمى، محمد العويس؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، والليتواني جيدريوس أرلاوسكيس؛ حارس مرمى الشباب، على أخطائهما في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا.

الفريقان تقابلا في 23 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما، في مباراة شهدت الكثير من الأخطاء التحكيمية.

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وقال العيسى، خلال تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية": "العويس حارس دولي ولا أجد أي مبرر للخطأين اللذين وقع فيهما، حتى لو كان عائدًا من الإصابة، فأخطاؤه لا يقع فيها حارس مبتدئ".

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وأضاف: "أما أولاوسكيس فإن الحارس الأجنبي جاء ليكون إصابة لفريقه وللدوري، أما أن يقع في هذه الأخطاء فهذه مشكلة كبيرة، كونه يحصل على راتب كبير وأخذ فرصة الحارس المحلي".

يذكر أن الراقي يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد عشر نقاط، إذ حقق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر أخرى.

أما الليث الأبيض فيتصدر جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، حيث أنه انتصر في أربعة لقاءات، وتعادل في اثنتين ولم يخسر أي مباراة، لكنه لعب مباراة أكثر من الأهلي.