البلطان: كعبنا عالٍ على الأهلي ومتعودون على هزيمته

رئيس الشباب يصف الفوز على الراقي بأنه فوز أيضًا على المتربصين بالليث الأبيض

أطلق خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب السعودي، تصريحات نارية عقب فوز فريقه أمام الأهلي، متباهيًا بتاريخ فريقه أمام الراقي، وواصفًا إياه بفوز على المتربصين بالفريق.

الليث الأبيض أسقط الراقي بهدف وحيد، سجله أسبريا في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال البلطان، خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: "كعبنا عالٍ على الأهلي، وأثبتنا ذلك اليوم، في أسوأ ظروف لنا يحدث هذا، لم نكن نتوقع أن نتمكن من أن نسيير المباراة بهذه الطريقة حتى فرصنا أكثر من فرصهم، صحيح استحوذوا، لكن استحواذًا غير إيجابيًا ولم يشكل أي خطر علينا، كل كراتهم عالية وبالرأس، لذلك مدربنا كثف منطقة دفاعنا بخمسة مدافعين".

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وأضاف: "القادم لنا أجمل، اليوم لم نفز على الأهلي، نحن متعودون على الفوز عليه، نحن هزمنا المتربصين بالشباب، الذين يدعون الوصاية على الجماهير والنادي والإدارة، وطالما أن رئيس لن يكون لهما قيمة".

يذكر أن هذا الفوز هو الأول لليوث بعدما تلقوا أربع هزائم متتالية في الدوري أمام التعاون والفيحاء والرائد وأبها.

بهذا يرتفع رصيد الشباب إلى النقطة 18 في المركز التاسع، بينما تجمد الراقي عند 23 نقطة في المركز الثالث.